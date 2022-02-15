Мурманские школьники отправятся на оздоровительные каникулы

Набраться сил после продолжительной полярной ночи смогут мурманские школьники. Уже со следующей недели они уйдут на оздоровительные каникулы.

В дополнительные дни отдыха юным северянам рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе. Больше заниматься активными видами спорта. Подойдут лыжи и коньки. А также медики рекомендуют укреплять организм витаминами, пить морсы из ягод, прежде всего клюквы, брусники и морошки.

Учащиеся первых классов будут освобождены от уроков с понедельника на пять дней, остальные ребята уйдут на отдых на четыре дня - с 22 февраля. Ученики вернуться за парты 27 февраля. А уже в марте начнутся весенние каникулы, которые продлятся неделю - с 28 марта по 3 апреля.