Мурманские школьники присоединились к ежегодной акции «Вахта памяти»

Она посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётные караулы курсантов Нахимовского училища несут вахту у памятников, обелисков и мемориальных досок.

К мероприятиям привлекают ветеранов, почётных граждан города-героя Мурманска, представителей администрации и Совета депутатов, которые посетили памятные места во всех округах заполярной столицы и возложили цветы. «Вахта памяти» — всероссийская акция, цель которой почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. По словам участников, это вклад каждого в сохранение исторического наследия нашей страны и памяти обо всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.