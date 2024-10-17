Мурманские школьники присоединились к Всероссийскому конкурсу детского рисунка «Супергерои чистоты и здоровья» в рамках программы «Санпросвет»

Специалисты регионального Роспотребнадзора помогли юным северянам в поиске идей для создания свои работ.

Супергерои бывают не только в фильмах или комиксах. Ими можно стать, всего лишь соблюдая правила гигиены. Эти знания – настоящая суперспособность, которая позволяет взрослым и детям оставаться здоровыми, бодрыми и даже дожить до ста лет.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили юным северянам из прогимназии №61 о таких принципах, ведь ребята участвуют в конкурсе «Супергерои чистоты».

Екатерина Балетова, главный специалист отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Выяснили с детьми, что на самом деле супергероями они являются сами, поскольку каждый день борются с микробами, когда моют руки, чистят зубы и ухаживают за собой, соблюдают гигиену. Санитарное просвещение – очень важная тема, которая затрагивает все слои граждан, но в первую очередь, направлена на детей и молодёжь. Как мы можем приучить детей соблюдать правила гигиены и здоровый образ жизни, если не через такие интерактивные мероприятия, которые сейчас у нас происходят».

После того, как малыши поняли, кто такой супергерой, какие способности он может иметь, они отправились создавать своих отважных персонажей, борющихся за сохранение чистоты в мире. Полёт фантазии не ограничен, в отличие от листа бумаги.

Полина Кострова, участница конкурса «Супергерои чистоты»: «Это девочка, которая спасает мир от микробов»

- А как спасает?

- Чистотой. Она моет Землю и очищает всё от микробов.

Валерия Раецкая, участница конкурса «Супергерои чистоты»: «Я нарисовала домовёнка».

- Почему именно домовёнка?

- Не знаю, попалось в голову.

- И что делает домовёнок? Как защищает Землю?

- Летает и убивает микробов губкой.

Иван Тонян, участник конкурса «Супергерои чистоты»: «Сделал человека, у которого есть суперспособность лечить от всех болезней, как врач. И ещё он может микробов убивать, которые мы берем на улице. И чтобы мы были чистыми, он может давать нам в руки мыло, оно в нас впитывается, поэтому мы никогда не будем болеть и забирать микробы с улицы».

Детский конкурс рисунков «Супергерои чистоты» продлится до 27 октября. К нему могут присоединиться дети от 6 до 16 лет, живущие в России.

С правилами проведения можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.