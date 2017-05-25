Мурманские школьники сделали шаг во взрослую жизнь

Сегодня на площади Пять Углов прозвенел последний звонок для нескольких сотен выпускников столицы Заполярья. Девушки и юноши традиционно собрались в центре города, чтобы попрощаться со школой. Поздравил ребят глава муниципального образования Дмитрий Филиппов.

Прощание со школой для одних событие печальное, для других - радостное, но для каждого - важное. Сабина Абилова в будущее смотрит с оптимизмом. Сегодня праздник, и даже грядущие выпускные экзамены девушку не беспокоят. Сабина идёт на золотую медаль, и намерена подтвердить свои знания на ЕГЭ. «Меня переполняет радость, но вместе с тем это грустный праздник, - говорит Сабина Абилова, выпускница. - Я понимаю, что придётся расстаться со школой, но я осознаю, что впереди меня ждут только новые ощущения и только лучшие события».

Последний звонок - пора непростых решений. Вчерашним школьникам, до сих пор находившимся под опекой учителей и родителей, предстоит сделать свой первый самостоятельный выбор, от которого зависит их будущее. Ребятам необходимо понять, чему они хотят посвятить свою взрослую жизнь. Мурманчанин Денис Гаршин уже определился, он хочет стать инженером, запрос на поступление подал сразу в пять вузов Петербурга. В городе на Неве, считает парень, больше перспектив устроиться на работу, больше возможностей для личного, а потом и профессионального роста.

- Грустно, конечно. Ну, во-первых, это мои друзья. С ними, я думаю, сегодня мы видимся в последний раз, - говорит Денис Гаршин, выпускник. - Может быть, с кем-нибудь встречусь после выпуска.

Выпускница Ольга Щур, несмотря на то что стоит почти плечом к плечу с Денисом, взгляды имеет диаметрально противоположные. В отличие от молодого человека, она со школой и друзьями прощаться не спешит. Выпускница планирует часто встречаться с бывшими одноклассниками, приходить в гости к учителям.

- Самыми важными для нашей гимназии были концерты, посвященные разным праздникам. Без них уже никак, - отмечает Ольга Щур, выпускница. - Будем приезжать на каждый концерт, на каждый праздник.

Несмотря на мелкий дождь, иногда сменяющийся снегом, выпускники во время номеров праздничного концерта стоят с улыбками. Чтобы согреться, пританцовывают, стараются подпевать выступающим на сцене коллективам и громко встречают вышедшего на сцену главу муниципального образования.

Экзамены, конечно, Дмитрий Филиппов отменять не стал, но от всей души пожелал выпускникам со всеми испытаниями, которые готовит для них жизнь, справиться с честью и выйти победителями.

- От того, какие решения вы принимаете, как будет складываться ваша дальнейшая жизнь, зависит и то, как будет жить наш любимый город, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Я уверен, что вы справитесь со всеми трудностями, потому что вы молоды, энергичны, полны сил и желания изменить эту жизнь к лучшему.

Сразу после выступления главы Мурманска на сцене прозвенел традиционный последний звонок, а в серое небо взлетели сотни разноцветных шаров, таких же разных и ярких, как и заполярные выпускники, собравшиеся вместе в центре города, чтобы попрощаться с ушедшим детством.