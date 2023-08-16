Мурманские школьники создали аудиогид по областному краеведческому музею

Работа проводилась в рамках музейно-образовательного проекта «Школа школ».

11 воспитанников технопарка «Кванториум» создавали путеводитель с апреля по июнь. Ребята изучили экспозиции, а затем с помощью наставников и музейных работников сделали аудиогид для 14 экспонатов. Воспользоваться этим нововведением можно во время посещения краеведческого музея.