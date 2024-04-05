Мурманские школьники сражаются за звание лучшего в IT-сфере

В регионе стартовал хакатон «3Д Артист», где участники разрабатывают AR-приложения и 3Д-модели различных пространств.

26 школьников из Мурманска и Полярных Зорь предстоит выполнить конкурсные задания, связанные с проектированием объектов комфортной городской среды: общественных пространств для семейного отдыха на хакатоне площадкой для соревнований стал Центр цифрового образования «IT-куб».

Юлия Щапова, начальник Центра цифрового образования «IT-куб»: «Мы выбираем темы, которые сейчас актуальны для нашего региона. В этом году мы решили соединить тему семьи, потому что у нас сейчас Год семьи и создания общественных пространств, которым так много внимания уделяется в нашем регионе».

Здесь дети не только соревнуются между собой, но и получают новые знания, навыки и опыт. За этим, например, сюда и пришла юная Таисия Смирнова. Заниматься 3Д-моделированием она начала совсем недавно, но уже имеет строгое представление о конечном результате.

Таисия Смирнова, участница хакатона «3D-Артист»: «Мы будем создавать зону комфортную для отдыха, развлечений для детей, отдыха для взрослых, общения. Я хочу добавить качели для детей, чтобы можно ещё и посидеть, и отдыхать, и поесть. Чтобы всё сразу было!».

Самые юные программисты, такие как, например, Таисия создают 3Д-модели общественного пространства, а ребята постарше проектируют AR-приложение того же места.

AR - это элементы дополнительной реальности, например, различные вплывающие анимированные элементы или схемы.

Андрей Марагаев, участник хакатона «3D-Артист»: «Я занимаюсь AR/VR-разработкой уже почти третий год. Думаю, что это будущее, что надо в этом ремесле развиваться».

На протяжении двухдневной программы школьники будут не только выполнять поставленные задачи, но и учиться на мастер-классах с профессиональными лекторами и экспертами из МАУ.