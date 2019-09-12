Мурманские школьники стали лицеистами на один день

В Мурманском политехническом лицее для ребят работал технопарк, состоящий из 7 научных лабораторий. Для гостей ученики политехнического лицея устроили и большую творческую перемену.

Десятиклассник Михаил Коренной внимательно слушает лектора, который рассказывает об исследовании свойств вещества и поля. Физика парню не просто интересна, он с 5-го класса защищает собственные научные проекты, а недавно даже запатентовал собственное изобретение.

«В рамках прошлого проекта разрабатывался датчик дистанционного измерения температуры, основанный на изучении и анализе свойств лазерного излучения, - поясняет Михаил Коренной, ученик 10-го класса Мурманского политехнического лицея. – Поясню кратко: у лазера имеется излучение, которое обладает такими свойствами как длина волны и яркость. Оценивая эти параметры, можно измерять температуру среды, в которой находится лазерный диод. Это может быть использовано во многих сферах нашей жизни, но больше в профессиональных, например, при работе с жидким азотом и сжиженными газами, которые имеют довольно низкую температуру. Даже некоторые современные датчики не могут работать в пределах таких температур».

Таких, как Миша, в лицее немало. Здесь ученики начинают заниматься собственными проектами и изучать науку вне основного образования буквально с младших классов. Сами конструируют роботов, пишут компьютерные программы, знакомятся с виртуальной реальностью. Такие занятия приносят свои плоды.

«Дети занимаются делом, а не просто учатся, - говорит Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея. - Они уже делают серьёзные первые шаги в профессии. Я просто цифру одну скажу: из ста процентов детей, которые поступили в высшие учебные заведения, 81 процент – по профилю обучения. И эта цифра с каждым годом становится всё больше и больше».

Мурманский политехнический лицей стал площадкой акции «Лицеист на один день». Чтобы послушать интересные научные лекции ребята со всего города заранее заполнили онлайн-заявки. Для них многое из увиденного сегодня в новинку. Очки виртуальной реальности и роботы настолько впечатляют ребят, что школьники начинают задумываться об инженерных профессиях.

«Самое главное, это дети, их возможности, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они меня настолько удивляют, что, зачастую, я задаю себе вопрос, а где предел у наших мурманских детей?».

В рамках акции «Лицеист на один день» в политехе развернулся технопарк, состоящий из семи лабораторий. Таких как «машинное зрение», «центр робототехники» и «биохимия».

Но гости не только постигали науки и мечтали стать лауреатами Нобелевской премии. Лицеисты подготовили творческую программу под названием «большая лицейская перемена». Здесь юные дарования смогли попробовать себя в роли диджея.