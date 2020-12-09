Мурманские школьники в 14-й раз завоевали Большой научный кубок «Будущее Севера»

Одаренные юноши и девушки - участники всероссийских и международных выставок, конференций, а также соревнований молодых учёных. С очередным успехом их поздравил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

В современном мире роботами уже сложно кого-то удивить. Их используют в различных сферах жизни. Например, с помощью специальных машин можно найти человека и даже спасти его в случае опасности. Комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Пустельга», разработанный мурманским старшеклассником, был создан как раз для этих целей.

Андрей Лебедев, ученик 11-го класса Мурманского политехнического лицея: «У нас есть некий важный стратегический объект, который мы должны охранять, вокруг него летает беспилотник, распознает объекты, которые он видит через камеру, а сервер, на который передается список этих объектов, должен распознать потенциально-опасная ли эта ситуация, либо нет».

Ольга Яроцкая, ученица 11-го класса Мурманского академического лицеея «Я взяла пример со своего старшего брата, который с седьмого класса занимался исследовательской деятельностью. Я решила, что мне это тоже интересно, начала заниматься и развиваться в этом направлении».

Идеи и проекты молодых мурманских исследователей неоднократно оценивались на всероссийском и даже международном уровнях. Одарённые школьники принимают участие в различных научных форумах и конференциях, побеждают в соревнованиях. В этом году ребята завоевали Большой научный кубок «Будущее Севера».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Наши ребята достигают очень высоких результатов. И, безусловно, это работа системная. Наша основная задача – создать условия для их развития, то есть - это высочайшего уровня педагогические коллективы, это оборудование в школах, конечно, методическая подготовка».

По словам школьников, участие в таких интеллектуальных соревнованиях – большой интересный опыт, который помогает определиться с будущей профессией и выбором вуза, в котором им предстоит продолжить обучение.