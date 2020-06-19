Мурманские школы готовятся к новому учебному году

Ремонтные работы проводятся практически во всех общеобразовательных учреждениях. И сегодня глава города Андрей Сысоев проверил, как продвигается ремонт в школе № 43.

Осмотр территории мурманской школы глава города решил начать с прилегающей территории. Семь лет назад здесь отремонтировали стадион, поэтому его состояние прежде всего и хотел оценить Андрей Сысоев. Тартановое покрытие надёжное, но тоже со временем изнашивается и требует замены.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Очень мы волновались за тартановое покрытие, как оно будет работать у нас в условиях Крайнего Севера. Родители переживали. И вот, 7 лет для такого покрытия, я считаю, очень большой срок. Но здесь надо разобраться с подходом к стадиону, нужно сделать хорошую лестницу, обновить тренажеры».

Далее Андрей Сысоев провёл проверку в самой школе. В этом году в учреждение ремонтируют фойе и меняют полы в 6 учебных кабинетах. Такое обновление очень порадует и школьников, и учителей в новом учебном году.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: ««Понятно, что в любом деле есть плюсы и минусы. И то, что мы попали в такую неприятность с пандемией, у учебных заведений появилось время для проведения дополнительных работ. Конечно, они начались у нас, по сути, на месяц раньше».

Кроме того, Андрей Сысоев сообщил, что в следующем году в этой школе запланирован ремонт фасада. Такие обновления в рамках городской программы проведут в четырёх учебных учреждениях.