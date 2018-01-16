Мурманские силовики среди лучших в СЗФО

На подведении годовых итогов командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Захаркин высоко оценил деятельность мурманских силовиков.

Всего за год наши защитники из Росгвардии переместились со второй строчки внутриведомственного рейтинга на первую. Напомним, основная задача сотрудников Росгвардии – защита населения и обеспечение общественного порядка. В 2017 году заполярные бойцы были на Северном Кавказе и многократно принимали участие в различных операциях по обеспечению правопорядка на территории СЗФО.

Во время подведения итогов силовики не забили и о тех, кто освещает их работу в средствах массовой информации: наградили отличившиеся издания и редакции, среди которых и коллектив телеканала «Арктик-ТВ».