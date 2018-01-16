Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеОгнеборцы тушили пожар в гаражном городке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.01.18 19:30

Мурманские силовики среди лучших в СЗФО

На подведении годовых итогов командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Захаркин высоко оценил деятельность мурманских силовиков.

Всего за год наши защитники из Росгвардии переместились со второй строчки внутриведомственного рейтинга на первую. Напомним, основная задача сотрудников Росгвардии – защита населения и обеспечение общественного порядка. В 2017 году заполярные бойцы были на Северном Кавказе и многократно принимали участие в различных операциях по обеспечению правопорядка на территории СЗФО.

Во время подведения итогов силовики не забили и о тех, кто освещает их работу в средствах массовой информации: наградили отличившиеся издания и редакции, среди которых и коллектив телеканала «Арктик-ТВ». 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 34 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Екатерина Корчагина
14.01.18 15:14
Здравствуйте. Вы, конечно, молодцы, что выслушали отца, создали целую программу по этому вопросу. Но, дорогие мои, прежде чем делать такие программы, нужно разобраться в корне этой проблемы... А то чт
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Между бабушкой, дедушкой и отцом оказался ребёнок
Анна
13.01.18 21:52
Год. Рождения 06.09.1978г. В 2 часа ночи. *** Уважаемые посетители нашего сайта, без обратного электронного почтового адреса или номера телефона мы не сможем ответить на ваши просьбы. Редакция. *
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
Katrin
11.01.18 16:56
А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная!
Комментарий к новости:Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области на АЗС продолжился рост цен на топливо, а оптовики стали цены снижать-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 20 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика