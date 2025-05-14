Мурманские сотрудники МЧС России спасли 10 человек от пожара в многоэтажном доме на Кольском проспекте

Возгорание началось в одной из квартир и уже распространялось по балконам соседей.

Утром 14 мая в службу спасения сообщили о возгорании в квартире в 5-этажном здании на Кольском проспекте. По прибытии пожарных огонь перекинулся на соседские балконы, в результате чего пострадали 6 квартир: три полностью закопчены, в двух обгорела мебель и вещи, полностью выгорели балконы трёх квартир, а ещё три повреждены огнём, на одном из которых разобрали пол и обшивку.

Дверь в одну из квартир пришлось вскрывать инструментами. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение, состоящее из 15 человек и 4 единиц техники.

За время ликвидации возгорания они спасли 10 человек, погибших и пострадавших не обнаружено.