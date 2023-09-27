Мурманские спасатели готовятся к сезонным рискам: ухудшению погоды, шквалистому ветру, проливным дождям и снегопадам

Во время тренировки был осуществлён экстренный сбор личного состава, проведён инструктаж и подготовка к оперативному реагированию.

Сотрудники МЧС разыгрывали сразу несколько учебных сценариев. Например, по «Системе-112» поступила информация о серьёзном ДТП, произошедшем на федеральной трассе рядом с Шонгуем. Водитель грузовика не справился с управлением и перевернул транспортное средство, зацепив проезжающие автомобили и полностью заблокировал проезд.

Помощь высококвалифицированных спасателей понадобилась и пострадавшим в Котласе Архангельской области, где мощный ураганный ветер повредил кровли жилых домов, оставив целые районы без электроснабжения.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Мурманской области: «Все цели и задачи были достигнуты».