Мурманские спасатели наградили волонтёров, которые на протяжении года помогали региональному МЧС

Чаще всего добровольцев привлекают для поиска пропавших людей, особенно, когда речь идёт о заблудившихся в лесу, рыбах, охотниках или грибниках. В этом случае приходится вести поисковые работы на больших по площади территориях, нередко на протяжении нескольких дней. Любая помощь в этом случае не лишняя, особенно людей, знакомых с местностью или же имеющих необходимые для такой работы навыки.

Представители руководства регионального МЧС вручили волонтёрам ведомственные знаки отличия и поздравили с праздником – Днём добровольца, сообщил Руслан Назаров, начальник главного Управления МЧС России по Мурманской области.