Мурманские спасатели отрабатывают навыки использования альпинистского снаряжения

В сборах принимают участие 14 специалистов со всей Мурманской области.

На учебном полигоне спасателям предстоит отработать методику применения альпинистского снаряжения, способы спасения и самоспасения на высоте, а также действия по оказанию первой помощи пострадавшим.

Учебные сборы продлятся два дня. После этого специалисты, прошедшие обучение по программе, будут внедрять полученные знания и умения среди коллег на местах.

Такие тренировки планируют проводить ежеквартально.