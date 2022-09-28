Мурманские спасатели отработали несколько сценариев чрезвычайных ситуаций, вероятность появления которых стремительно увеличивается зимой

По легенде, на территории Мурманска и северо-востока Кольского района из-за снегопада оборвало линии электропередач. Большая часть города осталась без света. В Кольском районе произошла авария ещё и на Октябрьской железной дороге. На станции Лопарская встали сразу два поезда: пассажирский на 250 человек и грузовой состав с апатит-нефелиновой рудой.

По легенде, на территории Мурманска и северо-востока Кольского района из-за снегопада оборвало линии электропередач. Большая часть города осталась без света. В Кольском районе произошла авария ещё и на Октябрьской железной дороге. На станции Лопарская встали сразу два поезда: пассажирский на 250 человек и грузовой состав с апатит-нефелиновой рудой.

В рамках тренировки, силы и средства Мурманской территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим повышенной готовности, а затем и чрезвычайной ситуации.

Среди основных учебных целей - повышение готовности органов управления, улучшение координации сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС, а также совершенствование способов защиты населения.

Евгений Фролов, начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области: «Сегодня проведены командно-штабные учения с органами Управления силами, средствами мурманской территориальной подсистемы РСЧС по теме «Отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений и нарушения в работе объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства». В ходе командно-штабного учения отработаны вопросы организации и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Мурманской области, местного самоуправления и организациями».