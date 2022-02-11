Мурманские спасатели принимали делегацию военных атташе Австрии, Финляндии, Швейцарии и Швеции

Иностранные гости прибыли в Мурманск, чтобы ознакомиться с работой северных пожарных и спасателей.

В рамках обзорной экскурсии делегация иностранных дипломатических сотрудников ознакомилась с техникой и снаряжением, представленным в Мурманской области – от беспилотных летательных аппаратов и снегоходов до пожарных и аварийно-спасательных автомобилей. Впечатления у гостей остались только положительные.

Кристоф Гертч, военный атташе Посольства Швейцарии в России: «Хочу поблагодарить МЧС России за возможность посещать подразделения. Это было очень познавательно, мы очень благодарны. Защита населения – очень важное дело, наверное, особенно для России, очень большой страны. Ваша техника смотрится очень профессионально, современно и солидно!».

После обзорной экскурсии специалисты МЧС России совместно с коллегами из областной аварийно-спасательной службы организовали показательные тренировки - продемонстрировали работу при ликвидации ДТП.

После встречи обе стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.