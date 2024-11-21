Мурманские спасатели проверили себя на готовность спасать жизни в любых условиях

МЧС России по региону провели учебно-методический сбор сотрудников для усовершенствования навыков реагирования на ЧП.

Спасатели МЧС России, Аварийно-технического центра «Росатома», Аварийно-спасательная группа радиационной защиты «Атомфлота» провели учебно-тренировочный сбор.

На теоретической части занятий они отработали правила безопасного проведения поисково-спасательных работ, порядок действий при завалах, прошли инструктаж по технике безопасности. А во время практики определяли границы зоны проведения спасательных работ, проводили инженерную разведку, включая работу кинолога, поиск и эвакуацию пострадавших, а также оказание первой помощи.

В условиях Арктики готовность подразделений МЧС должна быть на высоком уровне, что и продемонстрировали, приехавшие на учения спасатели.