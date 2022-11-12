Мурманские спасатели успевают побеждать в скоростном подъёме на высоту 145 метров, тушить «деревяшки» в областном центре и напоминать северянам о правилах безопасности

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на котором военнослужащие, призванные из запаса в части Северного флота, совершенствуют подготовку на «психологической полосе препятствий» в Мурманской области. На полигоне созданы условия, имитирующие современный бой в населённом пункте. Он состоит из элементов разрушенных зданий и различных видов препятствий.

Во время занятий наставники используют различные пиротехнические средства для имитации разрывов боеприпасов, дымовые завесы, стреляют из различных видов вооружения, помогая мобилизованным нарабатывать психологическую устойчивость, необходимую в условиях современного боя.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственный источник, идея депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в администрации президента, ни в Минобороны. Власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может. Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесён в парламент. Напомним, что в начале ноября депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о том, что увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих. Ожидалось, что вопрос об увеличении срока военной службы будет вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Одному из первых каменных зданий Мурманска исполнилось 95 лет. Увидеть его в первозданном виде теперь можно в Мурманском областном художественном музее...

В Мурманске на улице Декабристов, 30 огонь охватил деревянное нежилое здание. Площадь возгорания специалисты оценили в 700 кв. метров. Чтобы ликвидировать пожар специалистам пришлось временно перекрыть движение по проспекту Кирова. Напомним, недавно в районе Жилстроя горела старая «деревяшка» на улице Фрунзе, 12, а история на улице Декабристов – это продолжение судьбы заброшенных зданий в областном центре. Ранним утром диспетчерам пожарной части поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного нежилого дома на улице Декабристов 30. Пожар распространился на 700 кв. метров, на месте работали пожарно-спасательные подразделения Мурманской области.

Правила пожарной безопасности должны знать все и соблюдать их везде. Будто то школа, работа или дом. К сожалению, не все задумываются о том, что в своей квартире также нужно помнить об этом и соблюдать элементарные требования. Сотрудники МЧС решили ещё раз напомнить о них…

Курс по начальной военной подготовке (НВП) будет введён в школах России со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Сейчас он готовится до 1 января, затем пройдёт апробация», - отметил министр. Ранее стало известно, что специалисты ведомства ведут разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах. Инициативу так же поддержали в Министерстве обороны страны. Напомним, впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для граждан 15–20 лет. С 1947-го её отменили для всей неучащейся молодёжи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов. В 1967 году военную подготовку решили возобновить. В среднем в неделю на этот предмет отводилось два часа. В период перестройки НВП фактически отменили. Скорее всего, новый курс будет включать не только правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники и строевую подготовку, но и навыки по оказанию первой медицинской помощи,

Недавние продолжительные выходные запомнились мурманчанам не только праздничными гуляниями. Для некоторых северян это время прошло в борьбе на татами – в Легкоатлетическом манеже провели Чемпионат и Первенство Мурманска по смешанным единоборствам ММА…

Как правильно передавать показания бытовых приборов учёта? Из чего складывается стоимость коммунальных услуг? И как на них сэкономить? Об этом и многом другом узнали ученики проекта «Академия телевидения» вместе со съёмочной группой телекомпании «Арктик-ТВ»...

Мурманские спасатели - самые быстрые на высоте. Команда сотрудников регионального МЧС заняла второе место во Всероссийских соревнованиях по скоростному подъёму на высоту 145 метров. Как это было, наши журналисты узнали у участников забега...

Мурманский индустриальный колледж после большой реконструкции запустил в работу сварочную мастерскую, где будут готовится новые кадры для региональной промышленности…

Столица Заполярья преображается. На площади Пять Углов рабочие начали установку новогодней ёлки. По планам главный региональный символов всеми любимого праздника должен быть готов к 7 декабря. Какие сложности возникают у рабочих в процессе сбора и установки новогодней ёлки? Как северяне реагируют на такую раннюю подготовку к Новому году? Подробнее, расскажем в нашем сюжете…

8 декабря прошёл праздник День пианиста. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» в этот день посетила одну из старейших музыкальных школ области, чтобы рассказать о людях, которые учат детей прекрасному.