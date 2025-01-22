День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.25 19:30
Мурманские спасатели в Архангельске примут участие в научно-исследовательском учении в Арктике
Научно-исследовательское учение стартует 29 января и продлится три дня. За это время спасатели отработают 19 вводных, каждое из которых отразит характерные для конкретных территорий ситуации.
В тренировке будут задействованы более 2 тысяч спасателей и 400 единиц техники. Участники отработают действия при аварии на судне, которое идёт по Северному морскому пути, при ЧС на железнодорожном транспорте и пожаре в высотном здании при экстремально низких температурах, провале под лёд транспорта, ликвидации горения газовых фонтанов, а также сходе лавины на горнолыжном комплексе.
В учении будут задействована техника и экипировка отечественной разработки, предназначенная для использования в северных широтах. За действиями спасателей будут наблюдать специалисты в области пожарной охраны, гражданской обороны и защиты населения 25 зарубежных стран.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:15«Северный дом». Познавательная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: картофель, лук репчатый и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в 2024 году-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,65 рубля, евро теряет 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)В декабре больше 13 тысяч северян погасили долг по капремонту без пени-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО