Мурманские спасатели в Архангельске примут участие в научно-исследовательском учении в Арктике

Научно-исследовательское учение стартует 29 января и продлится три дня. За это время спасатели отработают 19 вводных, каждое из которых отразит характерные для конкретных территорий ситуации.

В тренировке будут задействованы более 2 тысяч спасателей и 400 единиц техники. Участники отработают действия при аварии на судне, которое идёт по Северному морскому пути, при ЧС на железнодорожном транспорте и пожаре в высотном здании при экстремально низких температурах, провале под лёд транспорта, ликвидации горения газовых фонтанов, а также сходе лавины на горнолыжном комплексе.

В учении будут задействована техника и экипировка отечественной разработки, предназначенная для использования в северных широтах. За действиями спасателей будут наблюдать специалисты в области пожарной охраны, гражданской обороны и защиты населения 25 зарубежных стран.