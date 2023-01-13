Мурманские спасатели в День российской печати проверили профпригодность журналистов ледяной водой и пламенем пожара

Елена Граматчикова со съёмочной группой «Арктик-ТВ» попробовала окунуться в ледяной прорубь: «Скажу честно, что это было очень необычно. Костюм свободный при одевании поджался и соответственно температура воды добавила дискомфорта. Но самое тяжёлое оказалось вытащить себя из этой проруби».

- Когда ты неожиданно оказалась в ледяной воде, то на раздумья времен нет. Мне удалось получить эти навыки спасения без риска для жизни. Специалисты мурманского МЧС организовали для работников СМИ мастер-класс по выживанию на воде. Побыть в роли провалившегося под лёд? Почему бы и нет!

Александр Мандрусов, спасатель 1-го класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «Мы пригласили представителей СМИ – журналистов, чтобы их поблагодарить, наградить за проделанную совместную работу в освещении всех событий, связанных с нашей работой. Для того, чтобы не просто провести формальную встречу, мы решили пригласить их сюда - в прорубь на Семёновское озеро. Рассказать и показать им, чтобы они на себе в какой-то мере испытали то, что такое оказаться в ледяной воде пусть и в гидрокостюмах. Показать приёмы спасения на воде. Это своеобразный небольшой мастер-класс».

- Однако на этом сюрпризы не закончились. Вместе с командой журналистов мы оказались в пожарной части на Верхнеростинском шоссе. Специалисты мурманского МЧС в очередной раз доказали, что не упустят и секунды в спасении северян.

Вдохновившись профессионализмом пожарников, мы приняли участие в мастер-классе по ликвидации огня.

По замыслу занятия, возгорание произошло в жилой квартире. С поставленными задачами сотрудники СМИ Мурманской области справились успешно. А вот попробовать надеть маску и кислородный баллон, защищающий спасателей от отравления угарным газом, решились не все. Вещь эта не самая удобная, но крайне необходимая во время сложных пожаров.

А подарили специалисты Главного Управления МЧС журналистам самое необходимое – огнетушители. Такой в случае ЧП пригодится и дома, и в автомобиле. Вручал памятные и полезные подарки глава регионального ведомства, который к тому же сообщил несколько подробностей относительно поступления на службу к заполярным спасателям двух вертолётов.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Всё зависит от многих обстоятельств. Срок поступления вертолётов июнь-июль. Их нужно ещё обкатать».

Авиацию в региональном МЧС будут применять в том числе для поисковых и спасательных работ. Базироваться вертолёты будут на аэродроме в п.г.т. Мурмаши.