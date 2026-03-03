В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.26 19:30

Мурманские спортсмены и любители физической активности встретились с легендой российской гимнастики, двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной

«Арктический диалог» не только объединяет разные поколения, но и вдохновляет на завоевание новых пьедесталов.

Светлана Хоркина – двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике. Королева брусьев, иначе сложно описать эту выдающуюся женщину, которая встретилась с мурманскими спортсменами и поделилась своей историей восхождения к спортивной вершине.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Соседскую дочку сразу приняли, а меня нет, потому что я была, как я сказала, очень высокая, слабенькая. И мне сказали: «Смотри, баскетбол есть, волейбол, а за ширмой была художественная гимнастика, есть представители художественной гимнастики?» Но, когда мне дали туда посмотреть, там растягивали детей, они плакали, а в спортивной гимнастике прыгали на батуте в яму и смеялись. И, конечно, я, как ребёнок, выбрала, где смеялись. И таким образом я попала в секцию спортивной гимнастики, мне дали шанс, а я им воспользовалась».

Что значит быть первым? Кто расскажет об этом лучше, чем та, которая стала первой российской гимнасткой, выигравшей титул абсолютной чемпионки Европы, а затем завоевала абсолютное первенство и на других мировых спортивных аренах.

Брусья – один из самых сложных технических снарядов в гимнастике, не всем он даётся, но Светлана Хоркина доказала, что всё возможно, если упорно двигаться к намеченной цели.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Снести с первого места ведущих спортсменов Китайской Народной Республики, чтобы российская команда, российская девочка победила на Чемпионате мира, Олимпийских играх. Сделать невозможное возможным, так и получилось».

Светлана Хоркина всю спортивную карьеру делала то, что, казалось невозможным. Не обладая физической предрасположенностью, она совершала элементы, которые до сих пор считаются высшим пилотажем в гимнастике и не поддаются именитым спортсменам. Поэтому главный совет, который она дала мурманчанам, – не сомневаться в себе и просто упорно идти к мечте.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Я рада, что нам очень многие люди помогали, которые зажглись идеей открыть для высоких девочек дорогу в спортивную гимнастику. И сколько сегодня высоких девочек в мире выступает, побеждают, и я этому безумно рада! Надеюсь, что именно я стала такой точкой старта, когда все могут заниматься спортивной гимнастикой, ведь главное, желание. Желание, вера, цель и, конечно, победа, но победа в первую очередь над собой».

Встреча проходила в формате живого общения. Хоркина открыто делилась с аудиторией сокровенными историями из жизни и давала советы, в том числе и родителям юных слушателей.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Родители даже с больших чемпионатов ждали меня не как чемпионку или проигравшую, хотя и это тоже было, они меня ждали как дочку. И за это огромное спасибо, они всегда поддерживали меня. Поэтому преклонение к родителям, которые поддерживают своих детей, когда никто не верит, вы верьте, потому что они самые лучшие, они самые прекрасные и помогайте им в их мечте, потому что дети должны мечтать, это должно быть двигателем их движения, их преодоления. Вместе оно, знаете, как-то полегче».

Сейчас Светлана Хоркина уже отошла от большого спорта, но продолжает выступать и создавать собственные шоу-программы. А такими встречами она вдохновляет и напоминает юному поколению, что всё возможно и упорство открывает двери и сносит любые преграды.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:55«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:25«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты руководителей: кому в СЗФО предлагают более 300 тысяч рублей в месяц?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 44 копейки, евро теряет 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»