Мурманские спортсмены и любители физической активности встретились с легендой российской гимнастики, двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной

«Арктический диалог» не только объединяет разные поколения, но и вдохновляет на завоевание новых пьедесталов.

Светлана Хоркина – двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике. Королева брусьев, иначе сложно описать эту выдающуюся женщину, которая встретилась с мурманскими спортсменами и поделилась своей историей восхождения к спортивной вершине.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Соседскую дочку сразу приняли, а меня нет, потому что я была, как я сказала, очень высокая, слабенькая. И мне сказали: «Смотри, баскетбол есть, волейбол, а за ширмой была художественная гимнастика, есть представители художественной гимнастики?» Но, когда мне дали туда посмотреть, там растягивали детей, они плакали, а в спортивной гимнастике прыгали на батуте в яму и смеялись. И, конечно, я, как ребёнок, выбрала, где смеялись. И таким образом я попала в секцию спортивной гимнастики, мне дали шанс, а я им воспользовалась».

Что значит быть первым? Кто расскажет об этом лучше, чем та, которая стала первой российской гимнасткой, выигравшей титул абсолютной чемпионки Европы, а затем завоевала абсолютное первенство и на других мировых спортивных аренах.

Брусья – один из самых сложных технических снарядов в гимнастике, не всем он даётся, но Светлана Хоркина доказала, что всё возможно, если упорно двигаться к намеченной цели.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Снести с первого места ведущих спортсменов Китайской Народной Республики, чтобы российская команда, российская девочка победила на Чемпионате мира, Олимпийских играх. Сделать невозможное возможным, так и получилось».

Светлана Хоркина всю спортивную карьеру делала то, что, казалось невозможным. Не обладая физической предрасположенностью, она совершала элементы, которые до сих пор считаются высшим пилотажем в гимнастике и не поддаются именитым спортсменам. Поэтому главный совет, который она дала мурманчанам, – не сомневаться в себе и просто упорно идти к мечте.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Я рада, что нам очень многие люди помогали, которые зажглись идеей открыть для высоких девочек дорогу в спортивную гимнастику. И сколько сегодня высоких девочек в мире выступает, побеждают, и я этому безумно рада! Надеюсь, что именно я стала такой точкой старта, когда все могут заниматься спортивной гимнастикой, ведь главное, желание. Желание, вера, цель и, конечно, победа, но победа в первую очередь над собой».

Встреча проходила в формате живого общения. Хоркина открыто делилась с аудиторией сокровенными историями из жизни и давала советы, в том числе и родителям юных слушателей.

Светлана Хоркина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике: «Родители даже с больших чемпионатов ждали меня не как чемпионку или проигравшую, хотя и это тоже было, они меня ждали как дочку. И за это огромное спасибо, они всегда поддерживали меня. Поэтому преклонение к родителям, которые поддерживают своих детей, когда никто не верит, вы верьте, потому что они самые лучшие, они самые прекрасные и помогайте им в их мечте, потому что дети должны мечтать, это должно быть двигателем их движения, их преодоления. Вместе оно, знаете, как-то полегче».

Сейчас Светлана Хоркина уже отошла от большого спорта, но продолжает выступать и создавать собственные шоу-программы. А такими встречами она вдохновляет и напоминает юному поколению, что всё возможно и упорство открывает двери и сносит любые преграды.