Мурманские спортсмены представили регион на IV Всероссийском фестивале боевых искусств и единоборств «Восточная весна в Санкт-Петербурге»

А домой, как всегда, вернулись с призовыми местами.

Из Санкт-Петербурга с медалями! Четверо воспитанников Мурманской детско-юношеской спортивной школы №17 заняли призовые места в соревнованиях по кобудо. Фестиваль проходил по нескольким дисциплинам и собрал около 2000 участников из 15 регионов России.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард», тренер преподаватель детско-юношеской спортивной школы №17: «Восточная весна в Санкт-Петербурге» ежегодно проходит, мы уже четвёртый год туда ездим. В настоящее время это Всероссийские соревнования, в них принимают участие около 2000 человек».

В этом году юные спортсмены привезли с фестиваля одно первое, одно второе и три третьих места.

Хан-Ён Тян, участник соревнований: «Я занял первое место в категории 16-17. Это мой товарищ Хас, он занял третье место в категории 16-17. У него был самый быстрый и такой зрелищный бой. Он сделал проход в ноги, кинул противника и сразу же отправил в нокаут. У него была чистая победа в первом бою. Ваня самый тяжёлый, ну, как тяжёлый? Тяжёлый и быстрый наш товарищ, он занял второе место. Выносил противников, ну, просто бил и сразу выносил в нокаут. И Тигран - самый легкий из нас, занял два третьих места в категории 16-17 и в категории 16-20 юниоры».

Помимо техник и приёмов самообороны кобудо учит ребят дисциплине: на каждую команду тренера молодые люди отвечают поклоном.

Однако занятие боевыми искусствами – это не все интересы ребят. Спортсмены состоят в рядах «Юнармии» и военно-патриотическом клубе. А один из молодых людей даже принял участие в параде Победы.

Тигран, участник соревнований: «9 Мая с «Юнармией», с мурманским отрядом «Юнармии», мы шли парадом по проспекту Ленина в Мурманске».

Спорт - дело преемственное, многих в единоборство привели отцы или, например, как в случае Глеба Антакова, - братья. Парень уже несколько лет занимается в секции и старается от старших не отставать.