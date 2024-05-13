Мурманские спортсмены рассказали о своих достижениях и о том, какие высоты спорта только готовятся покорять

Тайский бокс – не самый очевидный вид спорта для девушки, но своим примером Юлия Шохина разрушает стереотипы. Будучи уже двукратной победительницей первенства мира по муай-тай она стремиться к новым титулам и регалиям.

Юлия Шохина, победительница первенства мира среди молодёжи по муай-тай: «Готовлюсь к чемпионату мира, который пройдет в Греции. Перед этим я поеду на сборы в Подмосковье в составе сборной Росси».

Несмотря на активную спортивную карьеру, Юлия продолжает заочное обучение в Мончегорском спортивном колледже. Остаётся время и на хобби – девушка занимается танцами, но, как и на ринге, с партнёром.

По итогам спортивного 2023 года Юлия была отмечена в номинации «Герои спортивного Заполярья», все это результат кропотливого труда.

Юлия Шохина, победительница первенства мира среди молодежи по муай-тай: «Каждый день в поте лица - с понедельника по субботу хожу в зал, где тренируюсь».

Возвращаются в Мурманск с золотыми медалями и совсем юные дарования. Андрея Андриенко уже можно назвать настоящей звездой спорта. Недавно на Всероссийском чемпионате по плаванию в Казани молодой человек смог завоевать три золотые медали и одну серебряную.

Иван Грачев, тренер-преподаватель по плаванию: «В нашей возрастной группе было около ста участников. Андрей завоевал на этих соревнованиях в Казани три золотые медали и одну серебряную медаль».

Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманской области: «Обращаю внимание жителей Мурманской области на то, что спорт в нашем регионе довольно-таки разнообразный, несмотря на то что у нас северный регион. У нас очень много представлено видов спорта, которые являются летними, Олимпийским. И у нас достаточное количество спортсменов, которые, повторюсь, достигли уже довольно-таки значимых спортивных результатов».

Но заниматься спортом не обязательно ради золотых медалей и рекордов. Тренировки дисциплинируют, а главное, дают уверенность в себе.