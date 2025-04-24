Мурманские студенты мерились знаниями на кубке ректора МАУ по игре «Что? Где? Когда?»

Команда «Дасада» молодая. Она существует всего лишь год, но уже занимала призовые места в играх по «Что? Где? Когда?». Так, на кубке губернатора ребята заняли второе место по брейн-рингу и 3-е в общем зачёте. Команда тщательно готовилась и к этим соревнованиям - изучала вопросы, которые уже были заданы на других играх.

Даниил Губский, член команды «Дасада»: «Если где-то проходит игра, то пакет кладётся в эту общую базу, и он играется уже в других регионах, потому что мы же не можем играть одинаковые пакеты с Владивостоком и в Мурманске. Они одновременно не будут играться, поэтому можно чередовать и так далее».

Интеллектуальная игра набирает популярность и с каждым годом в ней принимают участие больше команд. За кубок ректора МАУ пришли побороться около 20 команд.

Виктория Яценко, проректор по образовательной деятельности МАУ: «Игра «Что? Где? Когда?» - традиционная игра, на которой воспитано не одно поколение граждан Российской Федерации. Это такой, с одной стороны, отсыл к тому, что было, и при всём при том, каждый раз эта игра продвигается и поддерживается в регионах».

Василий Воронов, руководитель Лиги интеллектуальных игр МАУ: «Почему команде хорошо иметь шесть разных человек - студенты, школьники из разных классов, факультетов. Потому что вопросы могут быть из области истории, литературы, химии, физики, биологии, могут быть вопросы, связанные с новостями. Надо человека, который смотрит новости, могут быть вопросы даже с мемами, с какими-то трендами».

Мы решили проверить знания некоторых команд и задать им свои вопросы, не из списка интеллектуальных игр.

Опрос:

- Что такое чиназес?

– Сленг молодёжный. Мы не используем такие слова.

- Чиназес, типа отлично. Я не знаю, как еще это расшифровать.

- А имба?

– Круто, потрясающе.

- Что такое чиназес?

– Не знаю. Это какой-то украинский мем, я не знаю.

– Что такое имба?

– Это сокращение от слова имбалансный, то есть, несбалансированный. Это наша команда, собственно, и есть.

Но самые сложные вопросы задавали, конечно, организаторы кубка.