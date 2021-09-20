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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.21 19:30

Мурманские студенты присоединились к проекту «Добропочта»

В рамках программы Всероссийского студенческого форума, который стартовал сегодня, учащиеся МАГУ стали участниками благотворительной акции, которая помогает людям стать чуточку счастливей.

Идея проекта «Добропочта» появилась у Полины Тумашик из Санкт-Петербурга в 2015 году. Суть очень простая - помогать можно не только делом, но и словом. Сотни людей отправляют письма с добрыми пожеланиями неизвестным жителям страны. Письма пишут даже из-за границы.

Полина Тумашик, основатель всероссийского проекта «ДоброПочта»: «На данный момент мы отправили свыше 90 тысяч открыток детям, участникам войны, пожилым людям, взрослым, которые оказались в какой-то жизненной трудной ситуации. У них скоро день рождения и мы можем сделать доброе дело: взять открытку и написать письмо. Человеку это будет очень важно и приятно знать, что о нём знают и он не одинок».

Студенты Мурманского арктического государственного университета также присоединились к проекту. Летом они провели пробную акцию, а теперь полностью погрузились в процесс.

Алексей Писарев, начальник управления молодежной политики МАГУ, куратор проекта «ДоброПочта. Мурманск»: «Мурманск – самый северный регион, в котором присутствует данный проект, и наш регион один из самых первых, в котором начался проект «Добропочта». Нам очень важно поддерживать статус активного, где проект будет развиваться. И всё больше молодых людей и студентов, в том числе, и, кстати, независимо от возраста могут писать открытки тем, кто оставил свой адрес на сайте «Добропочты».

Действительно, присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого достаточно выбрать на сайте человека, которому вы хотите оставить пожелание, купить или сделать своими руками открытку, подписать её и отправить. Возможно, именно ваше письмо поможет кому-то сегодня улыбнуться.

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