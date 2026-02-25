Мурманские студенты провели первый урок мужества

В филиале Московского гуманитарно-экономического университета учащиеся встретились с участниками программы «Герои Севера».

Всероссийский урок мужества – не просто занятие по истории, это встреча с реальными участниками военных событий. В наши дни такие встречи особенно актуальны для молодёжи, чтобы они видели правильные ориентиры и примеры.

Алексей Ланцов, участник программы «Герои Севера»: «Скажу честно, нельзя подготовиться так досконально, чтобы ответить на каждый вопрос. Но мы постараемся быть максимально честными, открытыми и ждём, что студентам будет интересно, что они будут участвовать в обсуждениях с нами, разговаривать, вести прямой диалог».

На открытом диалоге со студентами экономического университета бойцы СВО и участники программы «Герои Севера» были максимально искренними.

Денис Дзыгун, директор Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Мы студентам хотели бы напомнить о героизме, мужестве российского народа. И сегодня в условиях проведения специальной военной операции, те герои, которые отстаивают сегодня интересы, безопасность и защиту нашей Родины, конечно, наши студенты должны об этом знать и знать героев в лицо».

Людмила Атанесян, студент Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Лично для меня эта встреча - это возможность задать героям вопросы, которые интересуют меня и получить на них ответы».

После для студентов состоялась традиционная праздничная эстафета, где они показали свои физические и интеллектуальные способности. Ребята решали задачи, соревновались на скорость в сборке и разборке автомата.