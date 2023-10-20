Мурманские студенты собрались вместе, чтобы прокачать свои лидерские качества и навыки работы в команде

На одной из турбаз в Кольском районе состоится семинар «Погружение-2023!».

Мурманские студенты собрались вместе, чтобы отправиться в лагерь «Погружение-2023!», где проведут несколько дней интенсивного обучения. Их ждут тренинги, квесты, игры, а также творческие вечера с постановками, которые придумают сами участники семинара.

Ольга Курилова, организатор лагеря-семинара «Погружение»: «Одна из больших моих любимых интересностей – это верёвочный курс. Он способствует не только сплочению команды, но и развитию различных качеств участников, например, лидерских, командных навыков».

Юлия Середняк, начальник Молодёжного центра гражданских инициатив: «Ребятам предстоит пройти очень много испытаний для того, чтобы сплотиться и стать очень активной молодёжью. Все эти навыки проявляются как в обычной жизни, так и в студенчестве при решении каких-то задач. В будущем ребята смогут сами проводить такие массовые мероприятия на благо города и использовать все полученные знания».

Несмотря на то что студенты собираются в лагере для обучения, преподавателей там не будет. Всю обучающую часть взяли на себя специалисты Молодёжного центра гражданских инициатив и студсовета.

Диана Закирова, участница проекта: «Я занимаюсь немножко созданием проектов каких-то мероприятий. Это будет очень интересно, это какой-то дополнительный пункт к развитию лидерства и командообразования».

В программе заявлено два дня интенсивного обучения. По окончании семинара студенты получат сертификаты и подарки от организаторов, которые долго будут напоминать о «Погружении-2023!».