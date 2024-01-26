Мурманские студенты ярко и с размахом отметили Татьянин день во Дворце культуры имени С.М. Кирова

В стенах учреждения прогремел светский бал, участники которого поделились своими впечатлениями с журналистами съемочной группы «Арктик-ТВ».

Татьянин день неспроста называют праздником российского студенчества. Именно в этот день, по старому календарю 12 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии первого российского университета — МГУ. С 1992 года университет начал отмечать день своего рождения, а после этот праздник стал всероссийским Днём студента.

Во Дворце имени С.М. Кирова в честь этого события устроили бал.

Анна и Вадим, участники бала: «Это прекрасный праздник для студентов. Он даёт нам возможность отойти от учёбы, от всей этой нагрузки, повеселиться, потанцевать»…

Участники бала тщательно готовились к светскому приёму: девушки подбирали платья, молодые люди цвет смокинга, подходящий к наряду избранницы. И это только часть дела, так как главное нужно уметь танцевать, знать этикет и поэзию.

Анна, участница бала: «Готовились, к сожалению, только морально, потому что на репетиции мы не успели попасть ни 21-го ни 23 января. Готовились только сегодня, а сейчас будем заново учиться».

Приглашения на участие в событии получили более 510 студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители молодёжных, студенческих общественных объединений и организаций Мурманской области.