Мурманские студенты защищают свои бизнес-идеи на «Арктическом хакатоне»

Конкурс проводится в рамках Всероссийского научно-практического мероприятия «Студенческое измерение современного и будущего Арктики».

Разработать проект, предложить инновационные решения, проявить аналитические способности – всё это смогли сделать студенты МАУ в рамках регионального «Арктического хакатона». Темой конкурсного задания для команд стала концепция вендингового аппарата – устройства, в котором товар можно получить без привлечения продавца.

Участница испытания Дарья Никольская вместе с однокурсниками взяли за основу автоматы здорового питания.

Дарья Никольская, участница регионального конкурса «Арктический хакатон»: «Он имеет инновационный характер. Такую технологию, вроде как, нигде не практикуют. Мы её придумали сами с моей командой. Это не просто вендинг со спиралью, а контейнеры, которые оснащены специальными датчиками, выдвижные ленты с перегородками, чтобы предотвратит кражу дополнительных порций еды».

Студент 1 курса Фёдор Самсонов решил принять участие в конкурсе ещё во время Дня открытых дверей в университете. А сейчас он со своей командой «Бутерброды» занял первое место.

Фёдор Самсонов, участник регионального конкурса «Арктический хакатон»: «Я очень рад, что поучаствовал в нём. Для меня и для моей команды это новый опыт. Я очень доволен. Навыки защиты, мозгового штурма – всё это было получено».

Критерии, по которым оценивали работы судьи, актуальность, инновационность, умение вовлечь аудиторию и отработать возражения.

Марта Говор, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области: «Сегодня мы увидели блестящий подход критического мышления, в принципе, умения анализировать. Такой краш-тест идей, предпринимательских продуктов. Приятно видеть, что наше будущее в надёжных руках».

Участники хакатона смогли приобрести не только необходимые навыки, опыт и предложить решения для развития Арктического региона, но и получить экспертные рекомендации для дальнейшей реализации своих идей.