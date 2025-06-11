Мурманские учёные из МАУ накормят нас протеином из гороха

Поэтому новость о том, что учёные Мурманского арктического университета получили патент на усовершенствованную технологию получения изолята, вызвала немалый интерес.

Ценность белка для здоровья человека трудно переоценить: с такой пищей в организм поступают необходимые аминокислоты. Главный строительный материал для наших мышц в формате порошка-протеина незаменимая вещь при восстановлении, например, спортсменов или больных во время реабилитации. Поэтому новость о том, что учёные Мурманского арктического университета получили патент на усовершенствованную технологию получения изолята, вызвала немалый интерес.

Дарья Колотова, ведущий научный сотрудник НИЛ «Химия и технология морских биоресурсов» МАУ: «Этот проект образовался не спонтанно. Был большой всероссийский конкурс… Горох - одна из важнейших культур, произрастающих в России, занимает второе место по производству».

Гороховый протеин прекрасная альтернатива для вегетарианцев, аллергиков и людей, не употребляющих молочные продукты и глютен. Усовершенствованная технология позволяет получить продукт с более высоким содержанием белка и значительной концентрацией незаменимого аргинина.

Андрей Глухарев, научный сотрудник НИЛ «Химия и технология морских биоресурсов» МАУ: «Мы берём гороховую муку, растворяем в воде при определенном ph, далее белок выделяется из муки, и мы переводим его в растворимую форму».

Благодаря оптимизированному методу изготовления растительный аналог лучше усваивается. Стоит отметить, что научные коллективы преподавателей и студентов университета регулярно получают патенты на изобретения.

Дарья Колотова, ведущий научный сотрудник НИЛ «Химия и технология морских биоресурсов» МАУ: «Сейчас у нас начинается новая глава. Мы получили проект российского научного фонда… Будут получены биологически активные вещества из краба».

Что касается горохового протеина, то его коммерческие образцы в отличие от лабораторных пока ещё имеют более жёлтый цвет и бобовый привкус. Но производители могут решить этот вопрос добавками.