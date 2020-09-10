Мурманские управляющие компании приняли участие в общегородском конкурсе «Дом, в котором мы живём»

Пять мурманских управляющих организаций соревновались в номинации «Дом эффективного управления/обслуживания». Критерии отбора серьёзные: оценивались санитарно-техническое состояние имущества, энергоэффективность, наличие общедомовых приборов учёта, а самое главное, комфортность среды проживания.

Создать условия, в которых жители дома чувствовали бы уют, вне стен своей квартиры, именно в этом, по словам организаторов, и заключается основная цель конкурса.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы сегодня видим результаты. Вот с несколькими жильцами встречались, очень тепло и хорошо отзывались – довольны ремонтом, довольны тем, как сделан подвал».

Фаворитом стала управляющая компания «Мурманремстрой», которая приняла участие в конкурсе, представив дом № 4 по улице Достоевского. Организация выполнила косметический ремонт подъездов, заменила оконные блоки и почтовые ящики, провела работы в подвале. Кроме того, компания подала заявку на участие в программе по ремонту дворов.

Виталий Кириллов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Ребята молодцы, ребята стараются, ребята слушают, слышат. И то, что они достаточно активно начали работать в программе ремонта дворов, которую затеял город, они подали наибольшее количество заявок, кстати, по сравнению с другими управляющими компаниями».

Итоги конкурса будут опубликованы 15 сентября. Победители получат памятные таблички и денежные сертификаты.