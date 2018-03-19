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День за днём с «Арктик-ТВ»19.03.18 19:30

Мурманские вандалы обокрали горожан на 250 тысяч рублей! Читай «Вечёрку»!

Ажиотаж на прошедших выборах Президента России в Мурманске превзошёл все ожидания. Северяне не только голосовали за Президента и объекты благоустройства города, но и участвовали в конкурсе «Фото на выборах». Только за первые часы, когда многие ещё спали, к волонтерам с фоторамкой обратились около сотни раз. Когда победителям этого конкурса ждать призы, узнайте из свежей «Вечерки».

Также в выпуске газеты – предварительные итоги голосования в Мурманске и регионе и рассказ о том, как прошел митинг-концерт, посвященный четвёртой «Крымской весне».

Хорошая новость пришла в столицу Заполярья из Москвы: мурманская команда КВН «Морская академия» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН! Как только станет известно, когда именно состоится игра, в которой примут участие заполярные юмористы, городская газета сообщит об этом.

Мурманские вандалы обокрали горожан на 250 тысяч рублей. В городе отремонтировали очередной остановочный павильон на улице Пономарева, который был изуродован недоумками. А ранее в порядок привели комплекс на остановке «Долина Уюта», где были разбиты все семь стекол. Как бороться с хулиганами, какие потери из-за их выходок несет городской бюджет и где и сколько в этом году планируется заменить автопавильонов? Об этом завтра пишет «Вечерка».

 

 

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