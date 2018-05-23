Мурманские власти продолжают контролировать работу управляющих компаний

Сегодня проверяющие посетили жилой район Росляково.

Чистотой на улице Зелёная администрация города в целом осталась довольна. Из недочётов и замечаний в адрес управляющей компании можно отметить лишь необходимость обновления покраски домовых тамбуров, проведения мелких косметических работ и ремонта забора, часть которого недавно сломали неизвестные лица. Что же касается местных жителей, то они проявляют завидную инициативность в вопросах благоустройства своей придомовой территории.

- Раньше здесь всё было в строительном мусоре. Земельки натаскали с обрывов, сделали колеса, сделали клумбу. Потом деревья посадили, - рассказывает Константин Бондарь, местный житель. - Собаки начали раскапывать наши посадки, поэтому пришла идея посадить цветы в колесо. Супруга покрасила все это дело.

Руслан Кучерявый, заместитель начальника управления Ленинского АО города Мурманска, отметил: «Сегодня мы видим, что территория в целом находится в удовлетворительном состоянии. Основные вопросы, которые сейчас надо решать, это подбор песка, чтобы ветром его не разносило».