Мурманские волонтёры продолжают помогать пожилым людям

Звонки поступают в офис добровольцев регулярно и те сразу же выезжают к нуждающимся в помощи северянам. Продукты и медикаменты - всё, в чём нуждаются люди, которые не могут самостоятельно выйти на улицу во время пандемии коронавируса, привозят им на дом. С 28 марта волонтёры обработали несколько сотен заявок.

Неприятности сближают людей. Под бременем общей беды все становятся ближе друг другу. В связи с пандемией и вынужденной самоизоляции некоторых категорий граждан работают волонтёрские штабы во всех городах и посёлках области. И волонтёром, к слову, может стать любой желающий.

Мурманские волонтёры продолжают помогать пожилым. Звонки поступают в офис добровольцев регулярно и те сразу же выезжают на место. Добровольцы офиса волонтёров в Мурманске начинают день с проверки температуры тела. Если всё в порядке, то они получают форменную одежду, маски и перчатки. Потом они отправляются по адресам - на помощь людям, которые не могут покинуть свои квартиры во время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что день только начинается, в штабе уже приняли несколько десятков заявок.

Владислав Михайловский, волонтёр: «Я считаю, что молодые должны помогать пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потому что сейчас у них непростое время. Мы можем передвигаться, а они должны находиться в полной самоизоляции. Это сложно, особенно когда сроки идут на недели и месяцы. Мы приезжаем к людям, нуждающимся в помощи. Они дают нам список с требуемыми продуктами и лекарствами. Мы им покупаем, берём у них деньги, сдачу и чеки возвращаем».

Работают такими образом волонтёры с 28 марта. За это время в штаб добровольцев по телефону «горячей линии» поступили более 1300 звонков от жителей Мурманска. Около 600 из них - это просьбы привезти лекарства, продукты и товары первой необходимости. И с каждым днём обращений становится всё больше. Потому и количество добровольных помощников тоже приходится увеличивать. Сейчас численность волонтёров - более 50 человек.

Татьяна Печкарёва, председатель комитета: «Звонки поступают от разновозрастных групп. Это, безусловно, больше всего жители 65+, наши пенсионеры, которые очень сильно волнуются. Поступают звонки и от другой категории граждан - это молодые семьи, одинокие мамочки, люди, которые страдают хроническими заболеваниями, инвалиды. Вот такой спектр. Мы всем пытаемся помочь, потому что понимаем, что сегодня нужно делать упор на помощь тем, кто особо сильно в ней нуждается».

Волонтёры теперь взаимодействуют и с медицинскими службами. Сотрудничают с поликлиниками №№1 и 2. Оттуда гражданам доставляют жизненно важные медикаменты, в том числе и инсулин.