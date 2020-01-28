Мурманские воры воспользовались банковскими картами земляка

В Мурманске в Ленинском районе полицейскими задержан злоумышленник, который похитил банковскую карту и расплачивался ей за покупки в различных магазинах бесконтактным способом.

В дежурную часть одного из отделов полиции в Мурманске с заявлением о пропаже денежных средств обратился местный житель. Он рассказал, что ночью в одном из увеселительных заведений неизвестные похитили его банковские карты, а после к нему на телефон стали приходить смс-сообщения об оплате покупок в торговых точках. Полицейские установили места, где расплачивался один из злоумышленников. А после изучения записей с камер видеонаблюдения задержали подозреваемого.

Им оказался житель Мурманска 1996 года рождения. Молодой человек успел потратить с карты потерпевшего чуть более 5 тысяч рублей. В содеянном он признался.

В отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Всего потерпевший лишился около 15 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими устанавливаются остальные участники преступления.