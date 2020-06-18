Мурманские врачи обратились с просьбой провести Парад Победы в закрытом формате

Медицинское сообщество всерьёз опасается всплеска CoViD-19 после массового мероприятия.

Не все горожане носят маски, да и соблюдать социальную дистанцию во время парада крайне сложно, поэтому риск распространения коронавируса очень высок. Медицинские специалисты понимаю, что отказаться от организации такого праздника невозможно, но его можно организовать в закрытом формате.

По предварительной информации, парад может собрать до 10 тысяч зрителей. Пока решение о том, запретят ли горожанам посмотреть событие вживую, правительством региона не принято.