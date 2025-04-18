Мурманские врачи продолжают повышать квалификацию благодаря обмену опытом с врачами ведущих клиник России

В этот раз практическую конференцию для гинекологов многопрофильного центра провела специалист из Санкт-Петербурга.

Научно-практические конференции для специалистов многопрофильного центра – дело привычное. Но в этот раз событие особенное. Специально для обучения наших гинекологов приехали врачи 26-й городской больницы Санкт-Петербурга.

Мадина Беликова, заведующая отделением гинекологии городской больницы №26 Санкт-Петербурга: «Мы сегодня будем заниматься хирургией коррекции тазового дна, скажем так, и основных гинекологических проблем у женщин: миомы матки, аденомиоза, эндометриоза. Такая практика у нас, в принципе, поездки по городам России не первая. Мы много где были с коллективом нашего отделения. Но в Мурманске мы в первый раз».

Анна Верещагина, заведующая гинекологическим отделением №1 Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Я была с рабочим визитом в отделении Мадины Евгеньевны. И мы договорились, что она приедет к нам. Эта встреча состоялась. Хочу отметить, что на площадке гинекологического отделения №1 такой обмен опытом, такая сессия организуется впервые за всю историю прошлого и настоящего».

Гинекология в нашей стране на высоком уровне, отмечают врачи. Российские специалисты выполняют самые сложные операции. Постоянно поддерживают связь с профессионалами со всего мира, что даёт почву для регулярного профессионального роста.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Самое главное, я считаю, для нас - это мастер-классы. Когда врачи наших ведущих клиник страны приезжают к нам и уже в операционной вместе с нашими врачами оперируют пациентов, показывая новые методики, новое оборудование, которое привозится вместе с ними. Показывают, как избежать осложнений, как прооперировать наиболее сложные случаи».

Получив новый опыт, врачи Мурманского многопрофильного центра будут использовать его в своей практике.