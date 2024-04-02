Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил Указ Президента РФ о новых назначениях в ВМФ страныПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два раза
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.24 19:30

Мурманские врачи выполняют одну из сложнейших операций по лечению рефлюксной болезни

Такое заболевание лечится медикаментозно, однако, бывают и сильные патологии, требующие вмешательства.

Рефлюксная болезнь абсолютно не на слуху, но тем не мнее этот недуг распространён и способен сильно ухудшить уровень жизни человека. Лечат такое и в Мурманске. Причём даже в тех случаях, когда медикаментами уде не обойтись.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «В настоящее время проходит операция по поводу рефлюксной болезни. Это достаточно распространенное заболевание и в нашем регионе, и в стране, когда происходит рефлюкс в пищевод, тем самым раздражается слизистая пищевода».

Многие мурманчане могут даже не подозревать о такой болезни, ведь среди симптомов изжога и боли в пищеводе, поэтому важно своевременно обращаться к врачам.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Это говорит о том, что есть вброс желудочного содержимого из желудка в пищевод. Тем самым раздражается слизистая пищевода, в дальнейшем эти раздражения переходят в эрозии, эрозии могут переходить или в язвы пищевода, или изменения слизистой пищевода в предраковые процессы. Называется пищевод «Барретта».

По наблюдениям специалистов, 70% пациентов, соблюдающих медикаментозное лечение, не нуждаются в дальнейших хирургических операциях, поэтому, несмотря на распространенность заболевания, в 2023 году в Мурманской областной клинической больнице было прооперировано всего 100 пациентов.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «К сожалению, достаточно много пациентов или прерывают медикаментозный курс лечения, или вообще лечение не проводят, или при рецидиве этого заболевания перестают получать необходимые препараты. Данное заболевание прогрессирует и развиваются уже осложнения».

Для того чтобы проблем с пищеводом не было, важно соблюдать ряд правил: не есть слишком горячую и острую пищу, а также не переедать перед сном.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Заступники». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два раза-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 23 копейки, евро снизился на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика