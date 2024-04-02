Мурманские врачи выполняют одну из сложнейших операций по лечению рефлюксной болезни

Такое заболевание лечится медикаментозно, однако, бывают и сильные патологии, требующие вмешательства.

Рефлюксная болезнь абсолютно не на слуху, но тем не мнее этот недуг распространён и способен сильно ухудшить уровень жизни человека. Лечат такое и в Мурманске. Причём даже в тех случаях, когда медикаментами уде не обойтись.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «В настоящее время проходит операция по поводу рефлюксной болезни. Это достаточно распространенное заболевание и в нашем регионе, и в стране, когда происходит рефлюкс в пищевод, тем самым раздражается слизистая пищевода».

Многие мурманчане могут даже не подозревать о такой болезни, ведь среди симптомов изжога и боли в пищеводе, поэтому важно своевременно обращаться к врачам.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Это говорит о том, что есть вброс желудочного содержимого из желудка в пищевод. Тем самым раздражается слизистая пищевода, в дальнейшем эти раздражения переходят в эрозии, эрозии могут переходить или в язвы пищевода, или изменения слизистой пищевода в предраковые процессы. Называется пищевод «Барретта».

По наблюдениям специалистов, 70% пациентов, соблюдающих медикаментозное лечение, не нуждаются в дальнейших хирургических операциях, поэтому, несмотря на распространенность заболевания, в 2023 году в Мурманской областной клинической больнице было прооперировано всего 100 пациентов.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «К сожалению, достаточно много пациентов или прерывают медикаментозный курс лечения, или вообще лечение не проводят, или при рецидиве этого заболевания перестают получать необходимые препараты. Данное заболевание прогрессирует и развиваются уже осложнения».

Для того чтобы проблем с пищеводом не было, важно соблюдать ряд правил: не есть слишком горячую и острую пищу, а также не переедать перед сном.