Сегодня в здании городской администрации мурманские юнармейцы получили первые в своей жизни медали. Многие из ребят пришли в «Юнармию» не просто так. Например, в семье Леры Федотовой есть родственники, которые служили и служат в полиции. Для девушки строевая и жизнь по уставу - отличный способ подготовиться к грядущей карьере в правоохранительных органах. Лера хочет пойти по стопам родителей. «Я хочу поступить в академию МВД, попробовать себя в профессии эксперта, делится своими планами Валерия Федотова, юнармеец. – Или буду поступать в МВД. Мне очень нравится служить в полиции. У меня семейная династия».

Напомним, штаб мурманского отделения «Юнармии» был создан в мае прошлого года. В настоящее время в образовательных учреждениях города функционирует 43 отряда, в которых занимаются более семисот школьников. Военно-патриотическое движение постоянно развивается. Подтверждения этим словам, долго искать не нужно, например, уже второй год подряд в параде Победы на центральной площади Заполярной столицы принимают участие юнармейцы.

Приказом министра обороны Российской Федерации было поручено наградить ребят медалями за участие в праздничных событиях 9 мая. Так же школьники получили и памятные подарки от муниципалитета.

- Если говорить о юнармейцах, то сегодня они получат свою первую награду в жизни, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Я уверен, что это событие у них останется в памяти на всю жизнь. Принимать участие в Параде 9 мая в городе-герое с такими легендарными воинскими частями, как, например, наша 61-я Киркинесская бригада морской пехоты или парадный расчёт экипажа нашего легендарного крейсера «Адмирал Кузнецов», недавно награжденного орденом. Поэтому, это останется у них в памяти на всю жизнь.

Не остались без внимания и наставники юнармейцев, которые тоже были награждены благодарностями от властей города и Минобороны.