«Мурманские звёздочки» - на ковре - грация, красота и эмоции

Пусть элементы юных гимнасток пока не отличаются особой сложностью, но артистизма этим маленьким звёздочкам точно не занимать. Кому-то может показаться, что спортсменкам ничего не стоит так легко и грациозно выполнять свои упражнения, но это совсем не так.

Наталья Найденова, президент Мурманской областной Федерации по художественной гимнастике: «Художественная гимнастика очень сложный вид спорта. Он с каждым годом становится сложнее и эмоциональнее. Конечно, в первую очередь, мы смотрим на чистоту исполнения, на физические возможности ребёнка. На технические возможности, как он работает с предметом. Ну, и самое главное, у нас сейчас – это артистика. Ребёнок должен показать красивый спектакль».

За красивой картинкой стоят сотни часов тренировок. Через тернистый путь ежедневных растяжек, бесконечной работы с предметами, натянутых носков и коленок гимнастка приходит к успеху. Но сложности девушек не пугают. Это и есть высочайшее мастерство, когда от выступления получаешь только эстетическое удовольствие.

А ещё ловкость, координацию движений и грациозность. Многие спортсменки пришли в художественную гимнастику в самом раннем возрасте, большинство привели родственники, когда заметили у девочек способности к этому направлению.

Валерия Жирнова, гимнастка: «Я на гимнастику пошла, меня бабушка отправила. Я маленькая смотрела олимпиаду и задирала ноги на сервант. Моя бабушка сказала: «Гимнастка!». Так я и пошла на гимнастику, занимаюсь уже 8-й год».

За это время Валерия Жирнова приняла участие во многих соревнованиях, областной турнир стал одним из них. На нём выступили как самые юные спортсменки региона, так и девушки постарше, чтобы в очередной раз доказать, что художественную гимнастику по праву можно назвать самым красивым видом спорта.