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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.24 19:30

Мурманских студентов познакомили с будущими работодателями

В Центре занятости населения Мурманской области прошёл день сотрудника правоохранительных органов.

Служба в правоохранительных органах – это ответственный и довольно сложный выбор, ведь специальностей в структурах немало. Ярмарка вакансий, организованная в региональном Центре занятости призвана привлечь в сферу свежие кадры. Целевая аудитория - школьники и студенты.

Юлия Рябинова, директор Центра занятости населения Мурманской области: «Эти встречи позволяют соединиться ищущим работу - молодёжи и работодателям, которые ищут работников. Именно в этом ценность таких мероприятий».

Особенно полезной эта встреча стала для студентов, которые уже решили связать свою жизнь со службами правопорядка. Ребятам рассказали об условиях работы, а также пригласили пройти учебную практику. Ведь в таком деле это самая важная часть

Алина Краснорусская, студентка Мурманского кооперативного техникума по специальности правоохранительная деятельность: «Это полезно, потому что здесь помогают определиться со своим будущим, определиться со своей будущей работой».

Одним из гостей встречи стал студент Мурманского кооперативного техникума Дмитрий Суханов. Молодой человек ещё в детстве решил связать свою жизнь с органами правопорядка. Сейчас Дмитрий учится только на первом курсе по специальности правоохранительная деятельность, однако уже знает, что главное в этой работе – это секретность.

Дмитрий Суханов, студент Мурманского кооперативного техникума по специальности правоохранительная деятельность: «Мероприятие полезное. Я узнал важную мне информацию. Но информация конфиденциальная».

В будущем молодой человек видит себя в органах прокуратуры. Поэтому и практику хочет пройти именно там, а в будущем там и трудоустроиться.

Николай Пудов, начальник отдела Государственной службы кадров Управления службы судебных приставов по Мурманской области: «Да, у нас есть и выпускники учебных заведений, которые приходили на практику. Есть те, которые остались и проходят службу и по настоящий момент. И делают карьеру, даже есть такие».

Это событие Центра занятости населения Мурманской области продолжает цикл встреч, где мурманчан знакомят с работодателями города, а также помогают определиться с будущей профессией или выбрать новую и пройти переподготовку.

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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