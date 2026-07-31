Мурманских туроператоров и отельеров научат принимать индийских гостей

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает на программу повышения квалификации по особенностям работы с путешественниками из Южной Азии.

Интерес к Мурманской области со стороны индийских туристов увеличивается с каждый годом. За шесть лет турпоток из этой страны в наш регион вырос в 130 раз.

Участники тренинга узнают больше о культуре, менталитете и ожиданиях индийских гостей для эффективной коммуникации и обслуживания, познакомятся с критериями сертификации по стандарту «India Friendly».

Обучение будет онлайн с 21 по 23 сентября. Оно полезно всем специалистам сферы сервиса: руководителям и сотрудникам гостиниц, предприятий питания, туроператорам, турагентам, гидам-переводчикам.

Успешно сдавшие итоговый тест получат удостоверение о повышении квалификации. Принять участие в тренинге могут только штатные сотрудники предприятия – участника туристко-рекреационного кластера Мурманской области.