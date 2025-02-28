Мурманским молодым семьям вручили свидетельства для получения соцвыплат на приобретение квартиры или дома

В этом году такая церемония прошла впервые в администрации города.

Луговых – одна из первых семей, получивших в этом году сертификат, который можно потратить на погашение части стоимости квартиры или дома. Ипотека у них уже есть, поэтому выплата пойдёт в её счёт.

Юрий Луговых – участник подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска»: «Это очень радостное для меня событие, потому что, во-первых, не многие знают о том, что эта история существует, да и узнал от знакомых. Мы собрали документы, попали под все условия и наконец, для меня это такой момент, как будто я в лотерею выиграл. До сих пор не верю. Это здорово, что у нас есть такая помощь от государства молодым семьям, семьям с детьми, это невероятно просто».

Многодетная мать Ремиханова Эмина тоже считает такую меру поддержки очень полезной, ведь в нынешнее время в Мурманской области, да и во всей России, квартиру не так-то просто купить.

Эмина Ремиханова, участник подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска»: «Сейчас цены растут, это огромная поддержка».

Теперь сертификат на социальную выплату доступен и супругам с детьми чей возраст перешагнут 35-летний порог. Речь о тех, кто когда-то подал документы, но ещё не получил меру поддержки.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Данные сертификаты позволят 35 процентов средств, которые затрачиваются на приобретение жилья или строительство своего дома, компенсировать за счёт средств бюджетной системы».

Кроме того, для участников программы, улучшивших свои жилищные условия с помощью этой социальной выплаты, и родивших ещё одного ребёнка, предусмотрена и добавочная мера поддержки в виде дополнительных 5% от средней стоимости жилья.

Алла Истомина, заместитель губернатора, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Когда ты имеешь такую поддержку, то это даёт определенную уверенность в сегодняшнем дне, уверенность в будущем, потому что появится жильё с лучшими условиями. И, конечно же, такая уверенность, она способствует и появлению молодых семей, а в молодых семьях – появлению деток».

В этот раз 31 семья получила сертификат на социальные выплаты, а в апреле их вручат ещё 62, среди которых так же и многодетные родители.