Марина Табейкина: осознанность – это великая сила, или Я хорошо понимаю себя«Педагогические надежды – 2025» - лучшая семёрка Мурманска!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.25 19:30

Мурманским молодым семьям вручили свидетельства для получения соцвыплат на приобретение квартиры или дома

В этом году такая церемония прошла впервые в администрации города.

Луговых – одна из первых семей, получивших в этом году сертификат, который можно потратить на погашение части стоимости квартиры или дома. Ипотека у них уже есть, поэтому выплата пойдёт в её счёт.

Юрий Луговых – участник подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска»: «Это очень радостное для меня событие, потому что, во-первых, не многие знают о том, что эта история существует, да и узнал от знакомых. Мы собрали документы, попали под все условия и наконец, для меня это такой момент, как будто я в лотерею выиграл. До сих пор не верю. Это здорово, что у нас есть такая помощь от государства молодым семьям, семьям с детьми, это невероятно просто».

Многодетная мать Ремиханова Эмина тоже считает такую меру поддержки очень полезной, ведь в нынешнее время в Мурманской области, да и во всей России, квартиру не так-то просто купить.

Эмина Ремиханова, участник подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска»: «Сейчас цены растут, это огромная поддержка».

Теперь сертификат на социальную выплату доступен и супругам с детьми чей возраст перешагнут 35-летний порог. Речь о тех, кто когда-то подал документы, но ещё не получил меру поддержки. 

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Данные сертификаты позволят 35 процентов средств, которые затрачиваются на приобретение жилья или строительство своего дома, компенсировать за счёт средств бюджетной системы».

Кроме того, для участников программы, улучшивших свои жилищные условия с помощью этой социальной выплаты, и родивших ещё одного ребёнка, предусмотрена и добавочная мера поддержки в виде дополнительных 5% от средней стоимости жилья.

Алла Истомина, заместитель губернатора, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Когда ты имеешь такую поддержку, то это даёт определенную уверенность в сегодняшнем дне, уверенность в будущем, потому что появится жильё с лучшими условиями. И, конечно же, такая уверенность, она способствует и появлению молодых семей, а в молодых семьях – появлению деток».

В этот раз 31 семья получила сертификат на социальные выплаты, а в апреле их вручат ещё 62, среди которых так же и многодетные родители.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире05:30«Сережка Казановы». Художественный фильм, 1-2 серия (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Человек хоккея». Спортивная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: инфляция играет в магазинах с ценниками-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет 47 копеек-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика