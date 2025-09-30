Взрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчанВ Мурманске состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни»
30.09.25 19:30

Мурманским пенсионерам рассказали о том, как правильно реагировать на мошеннические звонки

Лекцию-диалог мурманчанам провёл дипломированный юрист и прокурор в отставке Алексей Круглин и IT-специалист по кибербезопасности Борис Тугеев.

У Тамары Волгановой есть не только электронная папка со спам-сообщениями, но и физическая. Вся эта кипа писем приходит лично на её адрес. В некоторых бумагах пишут, что она выиграла миллионы и ей их нужно забрать как можно скорее, а то деньги просто сгорят.

Тамара Волганова, участник проекта «Расскажи бабушке про мошенников»: «Я хочу привлечь внимание к тому, насколько мы беззащитны. Вот мне 75 писем приходит и все они по миллиону, по полтора. Даже международный фонд миллиардеров мне предлагает деньги. Я не знаю, он знает, что мне тут предлагают деньги? Причём чемоданы денег! Пишут «Госпожа, Тамара, обещайте мне немедленно, что вы не скажете никому об этом ни при каких обстоятельствах».

Женщина знает, что на такие письма отвечать не стоит. Однако, не так давно ей пришло сообщение о том, что нужно уточнить данные для бывшего места работы, которые она и поведала незнакомцу.

Тамара Волганова, участник проекта «Расскажи бабушке про мошенников»: «Я уходила из колледжа, увольнялась. А тут, как будто бы там колледж запрашивает какие-то данные, причём указано, что Марина Геннадьевна, директор этого колледжа, упоминаются сотрудники, с которыми я работала. И в итоге я по ссылке перешла».

Однако, мошенники смогли украсть только данные «личного кабинета» от госуслуг, который Тамара Васильевна успешно восстановила.

Для того чтобы вовремя сориентироваться и не передать личные данные в руки мошенников, в стенах благотворительной общественной организации «Радуга» в Мурманске и организовали встречу «Расскажи бабушке про мошенников».

Алексей Круглин, эксперт-юрист: «Здесь присутствуют социально-незащищенные, так скажем, граждане, которые и инвалиды, мы видим и престарелые, это те, на которых больше всего обращают внимание как раз-таки аферисты».

Полностью истребить мошенников невозможно, ведь они с каждым днём придумывают всё больше схем по уводу денег из кошельков доверчивых граждан, поэтому самый простой способ для борьбы с аферистами – это попросту не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Алексей Круглин, эксперт-юрист: «Мошенники обладают определенными психологическими навыками. Они затягивают в беседу, человек сам того не понимая, уже попадается на удочку, поэтому самый эффективный способ – это всё-таки ограничить разговоры по телефону с незнакомыми».

Но даже если вы взяли трубку и начали общение, то не стоит сразу бежать в банк и снимать последние деньги со счёта, чтобы перевести их в «более безопасное место». Нужно не бояться делиться полученной от сторонних лиц информацией с детьми и внуками, просить у них совет.

Проект «Расскажи бабушке про мошенников» реализует информагентство «СеверПост», при партнёрской поддержке «Арктик-ТВ» и Министерства информационной политики региона.

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
