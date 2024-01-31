Мурманским подросткам вручили паспорта граждан Российской Федерации на атомном ледоколе «Ленин»

Акция «Мы – граждане России» приурочена ко Дню первооткрывателя, который традиционно отмечают 29 января. На ледоколе «Ленин» 26 школьников ожидают вручения своих первых паспортов. Такая акция на атомоходе проходит впервые.

Ледокол-музей для церемонии вручения документов выбран неспроста, в январе отмечают День первооткрывателя, а судно – один из символов технического прогресса и первое в мире судно с ядерной установкой. Оно создавалось чтобы исследовать Арктику, этой работой на протяжении 40 лет занимался и полярник Ростислав Гайдовский, который сегодня на борту «Ленина» поздравляет и напутствует ребят.

Ростислав Гайдовский, геолог и исследователь Арктики: «Расскажу молодёжи про Арктику. Дело в том, что мы люди арктические, за Полярным кругом же живём. Молодым ребятам, как я считаю, надо двигаться вперед».

Церемонию вручения удостоверений помимо необычной обстановки было решено организовать ещё и в нестандартном формате. Сначала ребят ждал интеллектуальный квиз, а после со школьниками провели классную встречу.

Никита Тихомиров, заместитель председателя Совета регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области: «Сегодня такая акция пройдёт с первооткрывателем, полярником Гайдовским Ростиславом Ростиславовичем. Что очень важно, встречи с интересными людьми позволят ребятам постичь ту гражданственность, быть активным жителем своей страны и, получив первый документ, стать её полноправным жителем».

Принять участие в акции «Мы – граждане России» мог любой желающий школьник, подав заявку на сайте «Движения Первых».

Даниил Курилов, ученик кадетской школы г. Мурманска: «14 лет – это вход во взрослую жизнь, я буду отвечать за свои поступки, за свои слова, за всё, что делаю».

Акция «Мы – Граждане России» на ледоколе «Ленин» дала старт церемониям вручений паспортов по всей стране. С этого момента такие праздники будут проводиться каждый месяц во всех уголках нашей необъятной Родины.