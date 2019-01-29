Мурманским школам присвоят имена героев

Новый федеральный проект обсудили глава администрации столицы Заполярья и представители Общероссийского народного фронта. Участники встречи обсудили совместную работу над федеральным проектом «Имя героя-школе!». Основная цель - развить у ребят интерес к изучению истории и культуры своей страны, сформировать высокие моральные качества иу подрастающего поколения. Например, двадцать седьмой мурманской школе присвоят имя лётчика Сафонова, увековечат и имена тех, кто пал во время военного конфликта в Центральной Азии.

- Много наших ребят, мальчишек погибли в результате исполнения интернационального долга на территории Афганистана, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Посоветовавшись с коллегами, мы приняли решение, что обязательно нужно во всех школах, где учились эти ребята, выпускниками которых они являлись, нужно увековечить их память.

Проект «Имя героя-школе!» был поддержан и депутатом Государственной Думы Алексеем Веллером в июне прошлого года. В рамках встречи глава администрации и руководитель регионального исполкома ОНФ обсудили и другие важные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодёжи.

- Это и 9 мая, это и 23 февраля и женский день 8 марта. Мы должны всё-таки воспитывать в детях любовь к Родине, любовь к своей истории, - сказал Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области.

Общероссийский народный фронт тесно сотрудничает с городской администрацией. Активисты регулярно проводят рейды по проверке работы управляющих компаний, доступности образовательных учреждений, организуют спортивные и культурные мероприятия.