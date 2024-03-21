Мурманским школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта

Праздник приурочен к 10-летию воссоединения России с Крымским полуостровом.

Первые паспорта вручили мурманским школьникам, которым исполнилось 14 лет. Торжественная церемония состоялась в творческом пространстве «СОПКИ21А». Такие события позволяют детям ответственнее относиться к их первому документу и осознаннее совершать различные поступки, уверены организаторы мероприятия

Александр Талалаев, начальник УМВД России по городу Мурманску: «На мой взгляд, переоценить значимость этого мероприятия просто невозможно. В наше время, в которое мы сейчас живём, и те события, которые происходят в глобальном мире и вообще в целом, это воспитание патриотизма, это преданность своей Родине».

Паспорт – это не только один из важнейших документов в жизни человека, но и символ начала взрослого жизненного пути. Он напоминает гражданину не только о правах, но и об обязанностях, которые нужно соблюдать, уверен Ярослав Беляев, ученик Мурманской кадетской школы.

Ярослав Беляев, ученик 8 класса кадетской школы: «Паспорт указывает на то, что я гражданин той страны, в которой я живу, Великой страны. Указывает на то, что я всегда должен ей помогать, работать, служить. Горд собой, что живу именно в этой стране, рад, что родился именно здесь».

Событие приурочено к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, чтобы девушки и юноши знали, помнили и чтили память и историю страны.

Виктор Нижников, член регионального отделения Российского военно-исторического общества, начальник Отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране отдела вневедомственной охраны города Мурманска: «Являясь гражданином нашей страны, молодой человек выходит в общество и начинает свою жизнь. Поэтому необходимо сделать так, чтобы он почувствовал важность того события, которое происходит. Ведь он гражданин великой страны, у которой великое прошлое и необходимо, чтоб он своими руками построил великое будущее».

В торжественной обстановке свои первые паспорта получили 19 школьников.