День за днём с «Арктик-ТВ»
13.04.18 19:30100 лет служения Родине
13.04.18 19:30Горы мусора - визитная карточка управляющей компании «Октябрьское ЖЭУ»
13.04.18 19:30«Незаконная забастовка» жильцов дома, или Смогут ли следователи разобраться в конфликте
13.04.18 19:30Дорожники и солнце соревнуются, кто быстрее уберёт снег с улиц Мурманска!
13.04.18 19:30Работники предприятия «Электротранспорт» опровергают отклики анонимов
13.04.18 19:30Как мурманчане оценивают курс рубля?
13.04.18 19:30Школьных учителей пригласили на учёбу в «Кванториум»
13.04.18 19:30Красота и задор открытого муниципального турнира по фитнесс-аэробике и хип-хопу
13.04.18 19:30Журналисты «Вечёрки» рассказывают о спецоперации по задержанию фальшивомонетчиков
12.04.18 20:00ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и кино
12.04.18 19:30Ночь наступила днём, но ненадолго
12.04.18 19:30Изменения в Апатитско-Кировском районе видны невооружённым глазом
12.04.18 19:30Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
12.04.18 19:30«Пылающие сердца» - выставка, посвященная столетию пожарной службы, открылась в Мурманске
12.04.18 19:30«Два города-героя» - жители Мурманска и Волгограда встретились в интерактивном режиме
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Последние комментарии
Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
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