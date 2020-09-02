Мурманским воришкам не удалось реализовать в Москве партию элитных часов

В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в краже элитных часов из мурманского салона. О дерзком преступлении в полицию сообщил его владелец.

На видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин в медицинских масках вскрыли витрину и похитили 39 часов стоимостью около трёх с половиной миллионов рублей. При этом они действовали настолько осторожно, что находившиеся в торговом зале продавцы и покупатели ничего не заметили.

Подозреваемых задержали в столице на арендованной ими квартире. Оперативники изъяли у них 30 наручных часов, а также мобильные телефоны, сим-карты, портативные радиостанции и другие предметы, которые могут стать доказательствами вины мужчин. Сейчас они находятся под стражей.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению данного противоправного деяния могут быть причастны двое ранее неоднократно судимых местных жителей. Также оперативникам стало известно, что с целью сбыта похищенного сообщники выехали на автомобиле в Москву».