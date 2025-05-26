Мурманскими оперативниками установлена подозреваемая в краже товаров из пункта выдачи заказов известного маркетплейса

Недостача товаров была выявлена после увольнения одной из сотрудниц. Сумма ущерба составила свыше 18 тысяч рублей.

Задержанной оказалась 24-летняя местная жительница, ранее не попадавшая в поле зрения полиции. Она призналась в совершении правонарушения и пояснила, что при поступлении нескольких заказов отразила в акте приёма-передачи не всё полученное количество товаров, похитив ручное устройство для создания татуировки, женскую куртку и набор ароматических палочек.

За совершенное преступление девушке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.